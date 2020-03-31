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    • Magazin
    • 31.03.2020 14:46
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    • 31.03.2020 15:03
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    da '' dedi! 'İki maaşımla katkıda bulunuyorum, Allah niyetlerimizi halisane eylesin'

    , Başkan 'ın ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı, ''na destek oldu.'' diyen Hatipoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben de Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına iki maaşımla katkıda bulunuyorum. Diğer illerdeki gıda kampanyalarına da katkım devam ediyor. Öğrencilerime bursa devam edeceğim. Rabbim sıkıntıları bir an önce aşmayı nasip etsin. Allah niyetlerimizi halisane eylesin" ifadelerini kullandı.

    Nihat Hatipoğlu da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi!

    Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Sabah Gazetesi Yazarı 'ndan da 'Milli Dayanışma' kampanyasına destek geldi. Başkan 'ın dün akşam "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganı ile duyurduğu kampanyaya Hatipoğlu 2 maaşını bağışladı. Hatipoğlu ayrıca burs vermeye ve diğer illerdeki yardım kampanyalarına destekte bulunmaya devam edeceğini de belirtti.

    HATİPOĞLU DA 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' DEDİ

    Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Ben de Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına iki maaşımla katkıda bulunuyorum. Diğer illerdeki gıda kampanyalarına da katkım devam ediyor. Öğrencilerime bursa devam edeceğim. Rabbim sıkıntıları bir an önce aşmayı nasip etsin. Allah niyetlerimizi halisane eylesin.

    BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞTE DUYURMUŞTU

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " başlatıyoruz. '' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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