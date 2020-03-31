31 Mart ATV yayın akışında EDHO var mı? EDHO bu akşam var mı yok mu sorusu dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Her Salı akşamı ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta var mı? Birçok dizi setine ara verilmesi kararının alınmasıyla dizilerin yeni bölümlerinin yayınlayıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO bu akşam var mı? Yanıtı haberimizde!
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında olacak.
31 MART SALI ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam ATV yayın akışında EDHO'nun yeni bölümün ardından Gel Dese Aşk dizisinin tekrar bölümü bulunuyor.
EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.
Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.
Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.