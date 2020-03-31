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    • Magazin
    • 31.03.2020 15:41
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    • 31.03.2020 15:41
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    ? ? Kanallar yayınlanmayacak dizileri tek tek açıkladı!

    sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen kararlarla birlikte birçok mekanının geçici bir süre kapatılması kararı alındı. Dizi sektörü de koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi. Bazı diziler bu hafta izleyicisiyle buluşamayacak. Peki, ? İşte bu hafta yayınlanmayacak o diziler...

    Diziler iptal mi? Bu hafta hangi diziler yok?

    Diziler iptal mi? Bu hafta hangi diziler yok? Ülkemizde koronavirüs görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi diziler yok? İşte izleyicilerin merakla araştırdığı sorunun yanıtı...

    BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

    Çukur - Show TV - Pazartesi

    Zalim İstanbul - Kanal D - Pazartesi

    Hekimoğlu - Kanal D - Salı

    Ramo - Show TV - Salı

    Doğduğun Ev Kaderindir - Çarşamba - TV 8

    Arka Sokaklar - Kanal D - Cuma

    Babil - Star TV - Cuma

    Hizmetçiler - Kanal D - Cumartesi

    Güvercin - Star TV - Pazar

    Şampiyon - TRT 1 - Pazar

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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