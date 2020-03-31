Diziler iptal mi? Bu hafta hangi diziler yok? Ülkemizde koronavirüs görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi diziler yok? İşte izleyicilerin merakla araştırdığı sorunun yanıtı...
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?
Çukur - Show TV - Pazartesi
Zalim İstanbul - Kanal D - Pazartesi
Hekimoğlu - Kanal D - Salı
Ramo - Show TV - Salı
Doğduğun Ev Kaderindir - Çarşamba - TV 8
Arka Sokaklar - Kanal D - Cuma
Babil - Star TV - Cuma
Hizmetçiler - Kanal D - Cumartesi
Güvercin - Star TV - Pazar
Şampiyon - TRT 1 - Pazar
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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