Diziler iptal mi? Bu hafta hangi diziler yok? Ülkemizde koronavirüs görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi diziler yok? İşte izleyicilerin merakla araştırdığı sorunun yanıtı...

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Çukur - Show TV - Pazartesi

Zalim İstanbul - Kanal D - Pazartesi