'Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlülerden destek yağıyor! Seda Sayan da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi ve...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,yaptığı Corona virüsü ( Covid-19) ile mücadele kapsamında "Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı. Başkan Erdoğan'ın "7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz.'Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler büyüyor. Kampanyaya katılan ilk isimler Haluk Levent, Mustafa Ceceli ve Şahan Gökbakar oldu. ABD'li sanatçı Della Miles de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaparak destek verdi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, Kovid-19'la mücadelede "Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatarak, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler" ifadelerini kaydetti.
DELLA MILES
ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaparak destek verdi.
Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir'de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ'daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.