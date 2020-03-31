ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ

Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.