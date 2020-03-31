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    • 31.03.2020 19:50
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    ! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. son bölüm ATV canlı yayın izle

    ! Salı akşamları ATV ekranlarında her hafta milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da cepheler iyice genişliyor. Heyecan dolu sahneleriyle dizinin 162. bölümünde Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendiriyor. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm canlı izle ve seçeneği aşağıda yer alıyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm canlı izle

    EDHO canlı izle ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. son bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni bölümde Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye alıyor. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim ediliyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. bölüm canlı izle ekranını ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Bunu ihanet sayarım!"

    Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.

    HIZIR ALİ ÖFKELİ

    Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

    SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA

    Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.

    KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR

    Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.

    FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR

    Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.

    ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ

    Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

    TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR

    Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.

    FEYYAZ HAİN OLDUĞUNU İTİRAF EDECEK Mİ?

    Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.

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