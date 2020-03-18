Uğur Pektaş'a Survivor dönüşü Gamze Özçelik'ten büyük şok! Oğlu Murathan'ı artık göremeyecek

MAHKEME YASAKLADI

Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin, oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik'in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.