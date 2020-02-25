Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, İdlib'den sonra Afrika'ya yardım götürdü. Güzel oyuncu ile hayırsever dostları; dün Tanzanya'da yaşayan fakir ailelere gıda, kıyafet, oyuncak ve hijyen malzemeleri verdi.
Yardımlar dağıtıldıktan sonra bölge halkı yer sofrasında ziyafet çekti. Özçelik, miniklere elleriyle et yedirdi.
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