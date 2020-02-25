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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    'ten alkışlık hareket! 'lı minikleri sevindirdi

    Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan , 'den sonra 'ya yardım götürdü. Güzel oyuncu ile hayırsever dostları; dün Tanzanya'da yaşayan fakir ailelere gıda, kıyafet, oyuncak ve hijyen malzemeleri verdi.

    İyilik sofrası

    Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, İdlib'den sonra Afrika'ya yardım götürdü. Güzel oyuncu ile hayırsever dostları; dün Tanzanya'da yaşayan fakir ailelere gıda, kıyafet, oyuncak ve hijyen malzemeleri verdi.

    Yardımlar dağıtıldıktan sonra bölge halkı yer sofrasında ziyafet çekti. Özçelik, miniklere elleriyle et yedirdi.

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