Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde Çakırbeyliler Covid-19’a karşı! EDHO'da dünya standartlarında önlem

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setine dünya standartlarında önlem! Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinde Çakırbeyiler Cıvid-19'a savaş açtı! Set ekibi 3'e bölündü! İşte EDHO setinde koronavirüse karşı alınan önlemler...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle Corona virüsüne (Covid-19) savaş açtı. Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu.

SET EKİBİ ÜÇE BÖLÜNDÜ

Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor ve insan hayatı ön planda tutuluyor. Oyuncularının ve set ekibinin sağlığının her şeyden üstün tutan yapım, sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor.

Ulaştırma departmanındaki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.

HER EKİBE BİR AMBULANS

Alınan bu tedbirlerle yetinmeyen ve insan hayatının önemini bir kez daha gözler önüne seren yapım, sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'u hafife almayan ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.

SABİNA TOZİYA VE TURGAY TANÜLKÜ'NÜN SAHNELERİNE ARA VERİLDİ!

Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaşın üstünde 2 oyuncusunun sahnelerine de ara verdi. Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine bir süre ara veren ekip, oyuncularının da her ihtiyacını karşılanması talimatını verdi.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamları Atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.

Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.