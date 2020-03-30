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    • 30.03.2020 16:23
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    ABD’li ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    3 gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran ve hastanede tedavi gören ABD'li country şarkıcısı , hayatını kaybetti. Diffie'nin ölüm haberini duyuran basın sözcüsü, 'Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

    Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    ABD'li ünlü country şarkıcısı , bir süredir Koronavirüsü ile mücadele ediyordu. Diffie'nin basın sözcüsü, "Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.


    TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

    Diffie, geçtiğimiz Cuma günü koronavirüsüne yakalandığını açıklamış ve şöyle demişti: "Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum."
    Diffie, Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets),Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıyla tanınıyordu.

    JOE DIFFIE KİMDİR?

    Joseph Logan Diffie Amerikalı country müzik şarkıcısıdır. 1980'lerde bir demo şarkıcısı olarak çalıştıktan sonra 1990 yılında Epic Records'un Nashville bölümüne imza attı.

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