Çukur bu akşam var mı? Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Çukur dizisinin yeni bölümünün Show TV yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. İzleyiciler bu kapsamda arama motorlarında Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, 30 Mart Show TV yayın akışı ile hangi programlar ekranlarda olacak? İşte detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş Show TV'den bir açıklama gelmedi. Çukur'un yerine bu akşam yerli film Aile Arasında izleyicisiyle buluşacak. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.