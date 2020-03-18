Ünlüler koronavirüs nedeniyle eve kapandı! Kimisi yoğurt yaptı kimisi ise...
Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken salgına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayın' çağrısına uyan ünlü isimler, salgından etkilenmemek için kendisini eve kapattı. Hadise, Aslı Enver, Müge Boz, Eser Yenenler gibi ünlü isimler, ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, takipçilerini evde kalmaları için de uyardı. Kimisi mutfaktan çıkmadı kimisi de sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlü isimlerin ev halleri...
18.03.2020 14:52
- Son Güncelleme: 18.03.2020 15:34
MUAZZEZ ERSOY: EVLERDEYİZ
"Evlerdeyiz" diyen Muazzez Ersoy, köpeği Şanslı ile vakit geçiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MEHMET ESEN
Mehmet Esen, virüsten korunmak için evden çıkmamaya özen gösteriyor. Annesi Suzan Esen'le evinde vakit geçiren ünlü oyuncu bu kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.
EYPİO
Ünlü rap'çi Eypio kızlarıyla yemek yaparken çekilen videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
ESRA SÖNMEZER
Esra Sönmezer, "Market ihtiyaçları ve Belgrad Ormanı'nda her sabah yaptığım sporum hariç sokağa çıkmamaya çalışıyorum. Evde sevgili kedimle oturup kitap okuyorum ve TV izliyorum. Koronavirüs yüzünden 3 kilo aldım. Çünkü evde canım sürekli yemek yemek istiyor" diye konuştu.
KAAN CÜREKLİBATIR
Kaan Cüreklibatır, eşi Aslı Cüreklibatır ile çocukları Sarp ve Zeynep'le evde vakit geçiren ünlüler arasında... Ünlü çift, okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte bol bol eğitici aktivite yapıyor.