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Ünlüler koronavirüs nedeniyle eve kapandı! Kimisi yoğurt yaptı kimisi ise...

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken salgına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayın' çağrısına uyan ünlü isimler, salgından etkilenmemek için kendisini eve kapattı. Hadise, Aslı Enver, Müge Boz, Eser Yenenler gibi ünlü isimler, ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, takipçilerini evde kalmaları için de uyardı. Kimisi mutfaktan çıkmadı kimisi de sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlü isimlerin ev halleri...

18.03.2020 14:52 - Son Güncelleme: 18.03.2020 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





