Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şoke oldu! 'Tek çocuk değil miydiniz siz?' Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bir bakın!

Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şoke oldu! 'Tek çocuk değil miydiniz siz?' Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bir bakın!

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kızı ile mutfaktan çıkmayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan kardeşi Kartal Altuğ ve babası Niyazı Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ gençlik yıllarında babasının yanında verdiği pozla dikkat çekerken, kardeşi Kartal ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Birçok kişi Pınar Altuğ'u tek çocuk olarak bildiğini belirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın sevilen Meltem karakterini canlandıran oyuncu Pınar Altuğ'un kardeşi ve gençlik yıllarına ait çok konuşulan halleri...

30.03.2020 14:58 - Son Güncelleme: 30.03.2020 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





