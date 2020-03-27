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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'nun 'i müjdeyi verdi: 'in oğlu olacak

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'i , rol arkadaşı ve eşiyle pozunu paylaşıp şöyle yazdı: "Canım Emre ve eşinin oğullarının olacağı haberi, dünyanın en keyifli haberi oldu."

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