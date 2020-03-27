Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer ve eşiyle pozunu paylaşıp şöyle yazdı: "Canım Emre ve eşinin oğullarının olacağı haberi, dünyanın en keyifli haberi oldu."