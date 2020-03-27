Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer ve eşiyle pozunu paylaşıp şöyle yazdı: "Canım Emre ve eşinin oğullarının olacağı haberi, dünyanın en keyifli haberi oldu."
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer ve eşiyle pozunu paylaşıp şöyle yazdı: "Canım Emre ve eşinin oğullarının olacağı haberi, dünyanın en keyifli haberi oldu."
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