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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar'ın sevdiğiydi... EDHO'nun Alparslan'ının eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündem oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla beklenirken, 'dizinin sağ duyusu' olarak adlandırılan Alperslan'ın gerçek hayataki eşi merak konusu oldu. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. Üstelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Yaşar'ın da sevdiği kadındı... Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kimdir? İşte tüm detaylar sayfamızda. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

22.03.2020 18:30 - Son Güncelleme: 22.03.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





