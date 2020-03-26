ATV ekranlarında perşembe akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta 61. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil döktü. Demir, son ana kadar hareket etmiyor ama son anda salona geldi. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekledi. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle!"

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir.