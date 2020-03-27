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    • 27.03.2020 16:52
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    • 27.03.2020 16:54
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    CANLI İZLE: 'da canlı yayınında ortalık karışıyor! Türkiye bu kaçışı konuşuyor

    Son dakika haberleri... Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Esra Erol, bugünkü canlı yayınında hangi konuları işliyor?  Evlatlarının peşindeki anne Ayşe, baba Mustafa Keskin, 19 yaşındaki kızları Fikriye Elanur'un 27 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğunu ifade ediyor. Anne-babanın iddiasına göre Elanur arıyor ve, 'Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. eşim Güney'i kabul ederseniz gelirim' diyor. Sevgilimin adı 'Güney' dedi, gerçekler herkesi şoke etti! Gerçek adı Ali Kalıçlı, evli ve bir çocuk babası olan şahıs ile Elanur'dan 48 saattir haber alınamıyordu! Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sırra kadem basan Ali Kalıçlı ile Elanur Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Evden çıktı bir daha haber alınamadı. 19 Mart'ta evden işe gidiyorum diye çıkan ve hiçbir izine rastlanamayan 17 yaşındaki Berivan Katmer nerede? Bir annenin büyük isyanı ve şüphesi! 5 çocuğu ile yapayalnız kalan ve aylardır karısı Fatma'nın sesini dahi duymayan Bekir'in feryadı! Eşine 'da canlı yayınında geri dön çağrısında bulunuyor!

    ATV CANLI YAYIN

    ATV ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE 27 MART CUMA - TIKLA

    Son dakika Esra Erol haberleri... Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Esra Erol, bugünkü canlı yayınında hangi konuları işliyor? Evlatlarının peşindeki anne Ayşe, baba Mustafa Keskin, 19 yaşındaki kızları Fikriye Elanur'un 27 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğunu ifade ediyor. Anne-babanın iddiasına göre Elanur arıyor ve, 'Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. eşim Güney'i kabul ederseniz gelirim' diyor. Sevgilimin adı 'Güney' dedi, gerçekler herkesi şoke etti! Gerçek adı Ali Kalıçlı, evli ve bir çocuk babası olan şahıs ile Elanur'dan 48 saattir haber alınamıyordu! Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sırra kadem basan Ali Kalıçlı ile Elanur Esra Erol'da canlı yayınında!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Esra Erol'da canlı yayınında ortalık karışıyor! Türkiye bu kaçışı konuşuyor
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