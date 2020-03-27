Evden çıktı bir daha haber alınamadı. 19 Mart'ta evden işe gidiyorum diye çıkan ve hiçbir izine rastlanamayan 17 yaşındaki Berivan Katmer nerede? Bir annenin büyük isyanı ve şüphesi! 5 çocuğu ile yapayalnız kalan ve aylardır karısı Fatma'nın sesini dahi duymayan Bekir'in feryadı! Eşine Esra Erol'da canlı yayınında geri dön çağrısında bulunuyor!

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ATV ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE 27 MART CUMA - TIKLA

Son dakika Esra Erol haberleri... Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Esra Erol, bugünkü canlı yayınında hangi konuları işliyor? Evlatlarının peşindeki anne Ayşe, baba Mustafa Keskin, 19 yaşındaki kızları Fikriye Elanur'un 27 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğunu ifade ediyor. Anne-babanın iddiasına göre Elanur arıyor ve, 'Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. eşim Güney'i kabul ederseniz gelirim' diyor. Sevgilimin adı 'Güney' dedi, gerçekler herkesi şoke etti! Gerçek adı Ali Kalıçlı, evli ve bir çocuk babası olan şahıs ile Elanur'dan 48 saattir haber alınamıyordu! Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sırra kadem basan Ali Kalıçlı ile Elanur Esra Erol'da canlı yayınında!