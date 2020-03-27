La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Netflix'in heyecanla takip edilen yapımlarından olan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel dizisinin son sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi yakın bir tarihte açıklanmıştı. İşte yeni fragman ve dizinin yayınlanacağı tarih...

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.