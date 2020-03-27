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    • 27.03.2020 16:14
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    Geri dönüyorlar! 4. sezon ne zaman? Yeni sezondan bir tanıtım daha yayınlandı

    Dünyada ve Türkiye genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan dizisinin 4. sezonu için geri sayım başladı. İlk üç sezonuyla dizi milyonları ekran başına kilitlemişti. Sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle 4. sezonda çok konuşulacak olan La Casa De Papel'den yeni bir tanıtım daha geldi. Bilindiği üzere dizinin 4. sezon tarihi yakın bir zamanda belli olmuş ve fragmanı yayınlanmıştı. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? İşte yeni sezon tarihi...

    Geri dönüyorlar! La Casa De Papel 4. sezon ne zaman?

    La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Netflix'in heyecanla takip edilen yapımlarından olan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel dizisinin son sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi yakın bir tarihte açıklanmıştı. İşte yeni fragman ve dizinin yayınlanacağı tarih...

    LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

    İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı

    Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.

    YENİ İSİMLER KATILDI

    La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

    Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

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