Arka Sokaklar bugün var mı? Cuma akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Arka Sokaklar dizisinde geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Dizinin bu hafta Kanal D yayın akışında yer almaması Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. Peki, Arka Sokaklar 548. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 27 Mart Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.