Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi.

Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunup şunları söyledi:

'İLİŞKİMİZ BABA-KIZ GİBİ'

"Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." ABD'de Meltem Miraloğlu Grady olarak kendisini tanıtan oyuncu, ekledi: "Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım."

ABD'DE KÖY HAYATI

81 yaşındaki Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bu evde kalıyor.

