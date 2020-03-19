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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşi Patrick'ten şoke eden haber! Onur Akay her şeyi ortaya çıkardı

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. Son olarak Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürülmüştü. Meltem Miraloğlu, evden kaçtığına dair iddialara, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" demişti. Şoke eden evlilik ve yaşanan sıkıntılı süreci ortaya çıkaran, duyurduğu haberlerle adı 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay'dan yeni haber geldi. İşte Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşi Patrick'in evliliğinde şoke eden gelişme!

19.03.2020 11:10 - Son Güncelleme: 19.03.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





