Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşi Patrick'ten şoke eden haber! Onur Akay her şeyi ortaya çıkardı
Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili arasında ortaya atılan iddialar ve Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları günlerce konuşulmuştu. Son olarak Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürülmüştü. Meltem Miraloğlu, evden kaçtığına dair iddialara, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" demişti. Şoke eden evlilik ve yaşanan sıkıntılı süreci ortaya çıkaran, duyurduğu haberlerle adı 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay'dan yeni haber geldi. İşte Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki eşi Patrick'in evliliğinde şoke eden gelişme!
Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi. Onur Akay'ın ortaya çıkardığı şoke eden evlilikte sona gelindi. Oyuncu Meltem Miraloğlu ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
RESMEN BOŞANDI!
Magazin camiasının 'Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullandı.
Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" şeklinde yanıt vermişti.