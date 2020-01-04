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Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle herkesi ekrana kitleyen Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesi gündem olmuştu. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürülmüştü. Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığına dair iddialara ilk açıklama geldi.

04.01.2020 11:20 - Son Güncelleme: 04.01.2020 11:26
Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Hiç kuşkusuz 2019'un en çok konuşulan magazin olaylarından biri de oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesiydi.

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine yanıt verdi...

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Hakkındaki iddialara yanıt veren oyuncu, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" dedi.

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması!

ONUR AKAY YAZMIŞTI

Kendi internet sitesinde, "Çocuk Gelin 'Kaçak Gelin' Oldu!" başlıklı bir yazı yazan Onur Akay da yazısında "Meltem Miraloğlu, şimdi ise bir plan yaparak 80 yaşındaki eşi Patrick'in, Amerika'nın Illinois Eyaleti'nde bulunan evinden kaçtı ve 1 haftadır kayıp! Meltem, dedeye bir yalan söyleyerek ortadan kayboldu! Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'e, Illinois Eyaleti'ne bağlı Şikago şehrinde teyzesinin olduğunu, teyzesinin yanına gideceğini, oradan da teyzesi ile Türkiye'ye gidip burnunu yaptıracağını söylemiş. Ancak Türkiye'ye gideceğim diyen Meltem'e güvenmeyen Patrick, Meltem gitmeden evlilik sözleşmesi imzalatmış ve birbirlerinden hiçbir şey istemediklerine dair imza atmışlar. Patrick daha sonra seni Şikago'ya ben bırakacağım demiş ama Meltem kabul etmemiş, taksiyle evden ayrılmış ve gidiş o gidiş. Bir daha Meltem'den haber alınamamış. Telefonla bile eşine ulaşamayan Patrick, en yakın arkadaşları ile üzgün bir şekilde dertleşip, Meltem'in evden kaçtığını söyleyince olay ortaya çıktı ve o bölgede dilden dile dolaşınca bana kadar geldi" ifadelerini kullandı.

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