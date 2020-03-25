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    • 25.03.2020 18:28
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    • 25.03.2020 18:48
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    25 Şubat Çarşamba Atv son bölüm izle! Baha Akkoç fuhuş çetesinin eline mi düştü?

    'da canlı yayınında son dakika gelşmeleri! Atv'nin başarılı programı Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Atv Ekranlarında Baha Akkoç ile eşi Ali Akkoç'un yüzleşmesinde ortaya çıkan fuhuş ve uyuşturucu detayı herkesi şoke etti! Ali Akkoç, eşinin bir gece yarısı Adana'ya gideceğini ve akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Baha Akkoç'u kim, neden rehine aldı? Esra Erol, bir fuhuş çetesini daha mı çökertiyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol son bölümde!

    Esra Erol'da bugün yaşananlar!

    ATV ekranında hafta içi her gün yayınlanan "'da" programında bugün (25 Şubat 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 12 Mart günü ortadan kaybolan Baha Akkoç zorla mı kaçırıldı? İrem Güler bu olayların neresinde? 20 Mart'tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Ceren bulundu! Peki Ceren'i kimler nerede sakladı? Ceren günler sonra annesine canlı yayında kavuşacak! 6 yaşındaki çocuğun babası Emrullah mı? Emrullah ile karısı Meryem üç buçuk yıl sonra karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Elanur Keskin hakkında ailesinin çok konuşulacak şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ...

    ESRA EROL ATV SON BÖLÜM İZLE 25 MART ÇARŞAMBA - TIKLA

    25 Şubat Çarşamba günü Esra Erol'da programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz takvim.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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    Haberler Magazin Esra Erol 25 Şubat Çarşamba Atv son bölüm izle! Baha Akkoç fuhuş çetesinin eline mi düştü?
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