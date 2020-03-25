ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 16. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Zühre Hatun'a Dündar Bey'i öldürdüm demesi izleyicileri meraklandırdı. Bir önceki fragmanda ise Osman Balgay'ı tuzağa düşürmüşken Dündar'ın bir anda ortaya çıkıp "Seni öldüreceğim Osman" demesi izleyicileri şaşırtmıştı. Peki, Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? Dündar Bey kaç yaşında ve nerede öldü? İşte merak edilen bilgiler...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.