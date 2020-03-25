Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok izleyiciler tarafından merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta çarşamba günü TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bugün TV 8 yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih TV 8 tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.
"GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ"
Mehdi'nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep'in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk'la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.
İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
"Doğduğun ev kaderinmiş.
Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş"
Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
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