Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok izleyiciler tarafından merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta çarşamba günü TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bugün TV 8 yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih TV 8 tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.