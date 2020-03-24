Müge Anlı Atv ekranlarında canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetinin katili arıyor. 6 sene önce 6 yaşındaki minik Zehra, evinin avlusunda bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Zehra'nın ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 24 MART - TIKLA

İlk iddiaya göre Zehra, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail Topdağ ile cinsel ilişkiye girerken gördü, bu yüzden de öldürüldü. İkinci iddiaya göre Kadriye, İsmail Topdağ'ın ikizleri Hasan ve Hüseyin'den birisi ile de aşk yaşıyordu, ortaya çıkmasın diye ya da kıskançlıktan öldürüldü. Bir başka iddia ise Zehra öldükten sonra ailenin içinde kan parası konusu dolaşması...

Gece yarısı evden çıktı bir daha bulunamadı! 55 yaşındaki kadının başına ne geldi?Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, hepsi ve daha fazlasını haberimizden takip edebilir, 24 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayınını izleyebilirsiniz!