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    • 24.03.2020 10:10
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    • 24.03.2020 10:18
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    canlı izle! Atv canlı yayınında son dakika gelişmesi! Zehra Topdağ'ın katili kim?

    canlı yayında son dakika gelişmeleri kan donduruyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 1 çocuk annesi Gülcay Ekinci’ye ne oldu? İnşaat işçisi Murat Akkuş’un katili kim? Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv ekranlarında canlı yayında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetinin katili arıyor. 6 sene önce 6 yaşındaki minik Zehra, evinin avlusunda bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Zehra'nın ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 24 MART - TIKLA

    İlk iddiaya göre Zehra, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail Topdağ ile cinsel ilişkiye girerken gördü, bu yüzden de öldürüldü. İkinci iddiaya göre Kadriye, İsmail Topdağ'ın ikizleri Hasan ve Hüseyin'den birisi ile de aşk yaşıyordu, ortaya çıkmasın diye ya da kıskançlıktan öldürüldü. Bir başka iddia ise Zehra öldükten sonra ailenin içinde kan parası konusu dolaşması...

    Gece yarısı evden çıktı bir daha bulunamadı! 55 yaşındaki kadının başına ne geldi?Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, hepsi ve daha fazlasını haberimizden takip edebilir, 24 Mart Atv canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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