Kuruluş Osman 16. yeni bölümde Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor! Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Celal Al (Abdurrahman Alp), Emre Basalak (Gündüz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Burak Çelik (Kongar), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile her Çarşamba Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 16. yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

OBADA ZOR GÜNLER

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

BALGAY'A TUZAK

Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

GÜNDÜZ ÖLECEK Mİ?

Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?