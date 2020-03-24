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    • 24.03.2020 11:30
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    • 24.03.2020 12:03
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    16. yeni bölüm 2. fragman: Osman Bey ihanetin bedelini ağır ödetiyor!

    ATV ekranlarında milyonlar izleyici tarafından heyecanla takip edilen geçen haftaya damgasını vurdu. Son bölümde Samsa ve Osman Bey'in barışması Balgay'ı zor durumda bıraktı. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yaptı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!"sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 16. yeni bölümde yaşanacaklar!

    Osman Bey ihanetin bedelini ağır ödetiyor!

    16. yeni bölümde Osman Bey, Dündar'a ihanetinin bedelini ödetiyor! (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Celal Al (Abdurrahman Alp), Emre Basalak (Gündüz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Burak Çelik (Kongar), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile her Çarşamba Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 16. yeni bölümde neler yaşanacak?

    KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

    KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

    Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

    OBADA ZOR GÜNLER

    Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

    BALGAY'A TUZAK

    Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

    GÜNDÜZ ÖLECEK Mİ?

    Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

    SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

    Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

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    Haberler Magazin Kuruluş Osman 16. yeni bölüm 2. fragman: Osman Bey ihanetin bedelini ağır ödetiyor!
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