



Ruhsatsız hapın reklamını yapan, internet üzerinden satış patlaması yaşanmasına katkı sağlayan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Bazı ünlüler kendilerini 'Eczane satışı onaylı ilacın reklamını yapabiliriz' diye savundu. Ancak İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerde bu ürün yok. Çok ciddi sahtekarlık" dedi. Buna rağmen satışı devam edince toplatılması istendi. Ürünün resmi kaydı ve onayı yok. Satıcı firmanın adresinin de "yalan dolan mahallesi" olarak gösterilmesi 'pişkinliğin bu kadarı' dedirtti. Öte yandan ağrı kesicileri koronavirüs ilacı diye internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.