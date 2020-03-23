Müge Anlı canlı yayında Zehra Topdağ'ın cinayetini araştırmaya devam ediyor. 6 sene önce 6 yaşındaki minik Zehra, evinin avlusunda bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Zehra'nın ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İlk iddiaya göre Zehra, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail Topdağ ile cinsel ilişkiye girerken gördü, bu yüzden de öldürüldü. İkinci iddiaya göre Kadriye, İsmail Topdağ'ın ikizleri Hasan ve Hüseyin'den birisi ile de aşk yaşıyordu, ortaya çıkmasın diye ya da kıskançlıktan öldürüldü. Bir başka iddia ise Zehra öldükten sonra ailenin içinde kan parası konusu dolaşması...

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Özcan Eren'in ceset bütünlüğü tamamlandı. Atv ekranlarında Müge Anlı ilr Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Özcan Eren son dakika bilgisi ile stüdyodakileri hüzne boğdu. Manisa Soma'da yaşayan Özcan Eren, parçalara ayrılarak iki farklı baraja atıldı. Günlerdir süren arama çalışmaları, Özcan Eren'e ait son parçanın bulunması ile tamamlandı. Müge Anlı'daki Özcan Eren cinayetinin detayları ve son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, hepsi ve daha fazlası için 23 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!