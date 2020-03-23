Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, yeni karakterle dikkat çekti. Atv'nin 5 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir ünlü isim daha geldi. Oktay Kaynarca gibi Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin oyuncularından olan Ali Sürmeli, hatırlanacağı üzere Zaza karakteri ile akıllara yazılmıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

EDHO'ya transfer olan Ali Sürmeli'yi görenler oldukça şaşırdı. Sürmeli'nin diziye farklı bir heyecan katması bekleniyor. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahi olan EDHO 161. yeni bölümde neler olacak?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.