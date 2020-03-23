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    • 23.03.2020 13:20
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    • 23.03.2020 13:22
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    nda şok transfer! ve 'te de oynamıştı

    ATV'de salı akşamları reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. nda daha önce ve gibi dizilerde oynayan oyuncu Ali Sürmeli'yi görenler şoke oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 161. bölümünde yapıma renk katacak olan Sürmeli’nin hikayenin gidişatını büyük oranda değiştirmesi bekleniyor… Alparslan’ın gözü açılıyor... Boran'ın ölümüyle dengeler değişiyor. Yeni bölümde Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. İşte merakla beklenen EDHO 161. yeni bölüm fragmanı!

    EDHO yeni bölüm fragmanında şok transfer!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, yeni karakterle dikkat çekti. Atv'nin 5 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir ünlü isim daha geldi. Oktay Kaynarca gibi Pusu dizisinin oyuncularından olan Ali Sürmeli, hatırlanacağı üzere Zaza karakteri ile akıllara yazılmıştı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    EDHO'ya transfer olan Ali Sürmeli'yi görenler oldukça şaşırdı. Sürmeli'nin diziye farklı bir heyecan katması bekleniyor. Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), (Ceylan), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahi olan EDHO 161. yeni bölümde neler olacak?

    İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

    Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

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