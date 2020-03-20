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Müge Anlı çileden çıktı, hayatında herkesin merak ettiği gerçeği söyledi! 'Hepimiz aynı toprakların insanıyız, ben..."

Müge Anlı Kadriye Ceylan olayıyla gündem oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Tecrübeli sunucu, Zehra Topdağ olayında adı geçen eski yenge Kadriye Ceylan hakkında Topdağ ailesinin sözlerine verdiği yanıtlarla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Müge Anlı nereli? İşte 20 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'nın memleketini söylediği an...

20.03.2020 13:08 - Son Güncelleme: 20.03.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





