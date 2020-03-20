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    • 20.03.2020 18:11
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    20 Mart Cuma canlı yayın izle! Baha Akkoç ve kızı nerede?

    Atv'nin başarılı programı 'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Esra Erol'dan yardım isteyen Ali Akkoç, 20 Mart Esra Erol'da canlı yayınında neler anlatıyor?

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "'da" programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ali Akkoç: "Karım Baha Akkoç, 5 gün önce 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu. Baha Akkoç ve 3 yaşındaki çocuğuna ne oldu?

    ATV CANLI YAYIN

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 17 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'yı Amasyalı eşek tüccarı Serhat Sivlim mi kaçırdı? Kayıp Fatma'yla ilgili son dakika gelişmesi! Evladıyla birlikte 12 Mart günü ortadan kaybolan ve canlı yayından sonra Esra Erol ile görüşmek isteyen Baha Akkoç tekrar ortadan kayboldu! Dün akşamdan beri hiçbir haber alınamayan Baha ve çocuğunu birileri zorla mı tutuyor? 16 yaşındaki Şehnaz 3 gün önce evinin penceresinden kaçtı! Şehnaz kiminle nerede? Makbule Hanım 72 yaşındaki kocası İsmet Yüksek'i ilk evliliğinden olan çocukları elinden aldı! 8 aydır kocasını göremeyen ve hiçbir haber alamayan Makbule Hanımın gözyaşları içinde feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için yebilirsiniz..

    ESRA EROL'DA CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

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