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    • 20.03.2020 17:31
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    • 20.03.2020 17:31
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    ? Bir kanal dizilerin çekimlerini erteledi! ?

    sorusu ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte merak konusu oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu kapsamda izleyiciler gün içerisinde merakla takip ettikleri dizilerin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki, diziler tatil mi olacak? Koronavirüs nedeniyle ? İşte merak edilenler...

    Diziler ertelenecek mi? Bir kanal çekimleri erteledi

    Diziler ertelenecek mi? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle bazı kurumlar evden çalışma sistemine geçti. Ekranları başında dizi ve programları takip edenler dizilerin tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Peki, diziler ertelenecek mi? Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak?

    DİZİLER ERTELENECEK Mİ?

    TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.
    Diğer kanallardaki dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    Show TV: Zemheri

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Kanal D: Afili Aşk

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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