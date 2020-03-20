Diziler ertelenecek mi? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle bazı kurumlar evden çalışma sistemine geçti. Ekranları başında dizi ve programları takip edenler dizilerin tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Peki, diziler ertelenecek mi? Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak?

DİZİLER ERTELENECEK Mİ?

TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

Diğer kanallardaki dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.