20 Mart Yemekteyiz kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Yemekteyiz TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'de kazanan ismin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yemekteyiz'de 16-20 Mart haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki 20 Mart Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte haftanın final bölümüne dair merak edilenler...

20 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

16-20 Mart haftasında Yemekteyiz'de kazanan isim SEMRA HANIM oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.