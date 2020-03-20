20 Mart Yemekteyiz kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Yemekteyiz TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'de kazanan ismin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yemekteyiz'de 16-20 Mart haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki 20 Mart Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte haftanın final bölümüne dair merak edilenler...
20 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
16-20 Mart haftasında Yemekteyiz'de kazanan isim SEMRA HANIM oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
1. Gün - Orhan Güneş
2. Gün - Semra Girişken
3. Gün - Nazan Dibek
4. Gün - Satı Avcı
5. Gün - Serkan Karaman
13 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de haftanın birincisi Elif Hanım olarak açıklandı ve 10 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ FORMATI
Seda Sayan ile Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.
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