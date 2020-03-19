Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç konuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç, perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç, karantinaya alındı.

Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Süreç bizi çok üzdü. Şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor, insanlar panik yaşamasın diye. Hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki açıdan. Sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her detayıyla takip ediyoruz. Pozitif çıkmasına da hazırız. Ender Bey, yılların doktoru ve tecrübe birikimi var."

BENAN SARAÇ'TAN TEPKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Saraç, "Hocamız iyi durumda. Kendi insiyatifiyle yaptırdığı testin sonucu henüz çıkmadı. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip kimseyi strese sokmaya gerek yok. Bir sağlıkçı olarak kendisinin gösterdiği duyarlılığı herkesten bekliyoruz" dedi.