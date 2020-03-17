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Ünlü oyuncu koronavirüse (Covid-19) yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimler de etkilendi. Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Öte yandan Fenomen dizi 'Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) ünlü oyuncusu, Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...

17.03.2020 10:28 - Son Güncelleme: 17.03.2020 10:45
Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. 31 Aralık 2020'de Çin'de açıklanan ilk vakanın üzerinden henüz 73 geçmesine rağmen 100'den fazla ülkede görülen hastalık binlerce can aldı, yüz binlerce insanı etkiledi.

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Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

Dünya genelinde hızla yayılan salgından birçok ünlü isim de etkilendi. Spor dünyasından siyasete, ünlü film yıldızlarından magazin dünyasının ünlü simalarına varana kadar birçok ünlü de koronavirüse yakalandı.

İŞTE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN ÜNLÜLER...

Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

Norveç'de yaşayan Kristofer Hivju, testlerin pozitif çıkması üzerine kendisinin ve ailesinin başkalarını korumak için karantinaya alındığını duyurdu.

Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

41 yaşındaki oyuncu, "COVID19, corona virüsü için testlerin pozitif çıktığı için üzgünüm. Ailem ve ben evde uzun süre kendimizi tecrit ediyoruz. Sağlığımız iyi, sadece hafif soğuk algınlığı semptomları var. İnsanları ellerini yıkayarak, diğerlerinden mesafelerini koruyarak, virüsün yayılmasını önlemek için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağı belli değil ve daha yüksek risk altında olan insanlar var" dedi.

Ünlü oyuncu koronavirüse Covid-19 yakalandı: Maalesef bende de corona virüs var!

Norveçli aktör, "Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.

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