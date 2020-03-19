Koronavirüs endişesiyle İstanbul'da sokaklar ve caddelerdeki yoğunluk azalırken, şehrin en hareketli noktalarından Nişantaşı semti de boş kaldı. Lüks mağazaları, kafe ve restoranlarıyla ünlü semtte objektiflere yansıyanlar arasında sanat dünyasından Hümeyra da vardı.

Risk grubunda olduğunu ve dört gündür evden çıkmadığını ancak eczaneye gitmek için dışarıya çıktığını belirten oyuncu, "Corona günleri böyle geçiyor, tedbir alıyorum. Dört gündür çıkmıyordum, bugün çıkmak zorundaydım, eczaneye gittim" dedi.

Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla "Bakın bana iki metreden fazla yaklaşmayın" diye şakalaşan Hümeyra, "Bazen şalımla yüzümü gizliyorum kalabalık bir yere girince. Önlem almamız lazım, öyle böyle değil durum ciddi" şeklinde konuştu.

Usta sanatçı, "Birkaç set durmuş, birkaçı durmak üzere. Bence bir an önce durdurmaları lazım ama günlük alan çocuklar var, bunlar hayatlarını nasıl sürdürüp para kazanacaklar? Nasıl bir formül getirecekler? Hem şirketler hem çalışanlar için çok zor, Allah kolaylık versin herkese" ifadelerini kullandı.