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    • Magazin
    • 19.03.2020 16:07
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    • 19.03.2020 16:10
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    Oyuncu uyardı: Bana iki metreden fazla yaklaşmayın

    salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sokakta görüntülenen ve salgın hakkında konuşan usta sanatçı , risk grubunda olduğunu, eczaneye gitmek için dışarıya çıktığını söyledi. 'Bana iki metreden fazla yaklaşmayın' diyerek muhabirleri uyaran Hümeyra, "Önlem almamız lazım, öyle böyle değil durum ciddi" şeklinde konuştu.

    Usta oyuncu uyardı: Yaklaşmayın
    endişesiyle İstanbul'da sokaklar ve caddelerdeki yoğunluk azalırken, şehrin en hareketli noktalarından Nişantaşı semti de boş kaldı. Lüks mağazaları, kafe ve restoranlarıyla ünlü semtte objektiflere yansıyanlar arasında sanat dünyasından da vardı.

    Risk grubunda olduğunu ve dört gündür evden çıkmadığını ancak eczaneye gitmek için dışarıya çıktığını belirten oyuncu, "Corona günleri böyle geçiyor, tedbir alıyorum. Dört gündür çıkmıyordum, bugün çıkmak zorundaydım, eczaneye gittim" dedi.

    Fotoğraflarını çeken basın mensuplarıyla "Bakın bana iki metreden fazla yaklaşmayın" diye şakalaşan Hümeyra, "Bazen şalımla yüzümü gizliyorum kalabalık bir yere girince. Önlem almamız lazım, öyle böyle değil durum ciddi" şeklinde konuştu.

    Usta sanatçı, "Birkaç set durmuş, birkaçı durmak üzere. Bence bir an önce durdurmaları lazım ama günlük alan çocuklar var, bunlar hayatlarını nasıl sürdürüp para kazanacaklar? Nasıl bir formül getirecekler? Hem şirketler hem çalışanlar için çok zor, Allah kolaylık versin herkese" ifadelerini kullandı.

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