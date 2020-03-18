Müge Anlı'da ceset parçaları bulundu! Özcan Eren'in tüyler ürperten ölümü
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Manisa Soma'da kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ne olduğunu araştırırken, genç çocuktan hafta sonu kötü haber geldi. Cumartesi günü Sevişler Barajı çevresinde muntazam bir şekilde kesilmiş sağ kol bulduğunu emniyete haber veren bir vatandaş her şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Müge Anlı'da aranan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol DNA incelemesine gönderilirken, bölgede yapılan çalışma sonrasında ceset parçaları bulundu. İnsan vücudunun bütünlüğünün bozulduğunu gösteren parçalar herkesi şoke etti. Peki Müge Anlı'daki Özcan Eren'in katili kim? İşte 18 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'daki son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'daki Özcan Eren olayında şok gelişme! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen insan vücudu parçaları Sevişler Barajı'ndan çıkarıldı. Son dakika gelişmesi Müge Anlı ve izleyicileri şoke etti.
Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 16 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kol herkesi şoke etti. Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde bir erkeğe ait sağ kesik sağ kol bulundu. Bu gelişmenin ardından ise veteriner hekim Mehmet'ten itiraf geldi.
Müge Anlı'nın hafta başında verdiği kesik kol bilgisinin ardından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı.