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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    14 gün kuralına uymayan ’ndan skandal paylaşım!

    İtalyan sevgilisiyle 14 gün kuralına uymayan ’ndan skandal paylaşım! Subaşı, 3 kuruş için 3 gün önce ortaya çıkan bir ilaç firmasının reklamını yaptı.

    Cehaletbaşı!

    Şeyma Subaşı, cehalette sınır tanımıyor… Geçen hafta yurt dışından gelen sevgilisi Guido Senia ile 14 gün kuralına uymayan ve mekanlarda cirit atan Subaşı, tepkiler üzerine 1 gece hastanede kalmıştı. Corona testleri negatif çıkan ikili, 14 gün kuralına uymak şartıyla evlerine yollanmıştı. Şu sıralar evinden çıkmayan Subaşı ise önceki gün oturduğu yerden para kazanmak için ilaç tanıtımı yaptı.


    Kendisine sürekli "Ne tüketiyorsun" diye sorular geldiğini iddia eden Şubaşı, evde kalırken bile olay olmayı başardı.

    TEPKİ YAĞDI
    Subaşı, 16 Mart'ta bir anda piyasaya çıkan ilaçları ballandıra ballandıra anlattı. Bu videoyu gören vatandaşlar ise Subaşıya sert çıktı: "Bu kadın resmen cehaletbaşı...", "3 kuruş için bilmediğin ilaçlarla milleti kandırma…"

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