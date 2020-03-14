Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve 'nın virüs şüphesi bakanlığı harekete geçirdi!

    ’nın İtalyan aşkı İsrail’den ’a geldi. , ’nın yurt dışından gelenler için yaptığı ‘14 gün kalabalığa girmeyin’ uyarısını da hiçe sayıp önceki akşam bir davette boy gösterdi!

    Ayaklı virüs!

    Böyle sorumsuzluk görülmedi! Önceki akşam atv'nin başarılı dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in ev sahipliğinde Harbiye'deki Pink Mama'da bir parti düzenlendi. Hıncahınç dolu olan mekanda Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia da vardı. Senia, ayağının tozuyla geldiği partide, onlarca insanlaydı... Çift, dün ise Bebeköy'deki bir spor salonuna giderek herkesi tedirgin etti.

    Şeyma, "Guido, bir aydır İtalya'ya gitmedi. İsrail'de 14 gündür karantinadaydı. Tel Aviv'den İstanbul'a geldi" diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Guido'nun, "Yurt dışından gelenler, 14 gün kalabalığa karışmasın" uyarısına kulak asmaması, "Ayaklı virüs gibi aramızda dolaşıyor" dedirtti. İçişleri Bakanlığı da Guido için hemen harekete geçti.

    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    127 virüslü vakanın tespit edildiği İsrail'den gelen İtalyan Guido'nun '14 gün kuralına uymadığının' ortaya çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 'nın deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

    PEMBE ŞEKER
    Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran , "Hercai'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.

    DOĞAN SAVAŞ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın virüs şüphesi bakanlığı harekete geçirdi!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri