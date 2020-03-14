Böyle sorumsuzluk görülmedi! Önceki akşam atv'nin başarılı dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in ev sahipliğinde Harbiye'deki Pink Mama'da bir parti düzenlendi. Hıncahınç dolu olan mekanda Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia da vardı. Senia, ayağının tozuyla geldiği partide, onlarca insanlaydı... Çift, dün ise Bebeköy'deki bir spor salonuna giderek herkesi tedirgin etti.

Şeyma, "Guido, bir aydır İtalya'ya gitmedi. İsrail'de 14 gündür karantinadaydı. Tel Aviv'den İstanbul'a geldi" diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Guido'nun, "Yurt dışından gelenler, 14 gün kalabalığa karışmasın" uyarısına kulak asmaması, "Ayaklı virüs gibi aramızda dolaşıyor" dedirtti. İçişleri Bakanlığı da Guido için hemen harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

127 virüslü vakanın tespit edildiği İsrail'den gelen İtalyan Guido'nun '14 gün kuralına uymadığının' ortaya çıkmasıyla İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Guido Senia'nın deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

PEMBE ŞEKER

Marka yüzü olduğu New Well'in partisine pembe kıyafetiyle damgasını vuran Ebru Şahin, "Hercai'nin yakaladığı başarı ve gösterilen ilgi, benim için gurur verici" dedi.

DOĞAN SAVAŞ