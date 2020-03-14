Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...
Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken, Şeyma Subaşı ve sevgilisi yurt dışından gelip soluğu eğlence mekanlarında ve spor salonunda alınca olanlar oldu... Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia büyük tepki gördü. Ardından koronavirüs testine tabii tutuldular. İşte detaylar.
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Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı.
Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor."