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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken, Şeyma Subaşı ve sevgilisi yurt dışından gelip soluğu eğlence mekanlarında ve spor salonunda alınca olanlar oldu... Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia büyük tepki gördü. Ardından koronavirüs testine tabii tutuldular. İşte detaylar.

14.03.2020 17:13 - Son Güncelleme: 14.03.2020 17:40
Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

ŞEYMA'NIN SEVGİLİSİ 14 GÜN KURALINA UYMADI

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı için Türkiye'ye geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.

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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

Şeyma Subaşı'ndan hemen koronavirüs açıklaması geldi ama Sağlık Bakanlığı çoktan düğmeye bastı.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN KARANTİNA AÇIKLAMASI

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

KORONA TESTİNE SOKULDULAR

Son yaşananların ardından Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu. Şeyma Subaşı haberi şu sözlerle duyurdu:

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

'YUNANİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GİRDİ' DEDİ

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı.

Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor."

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