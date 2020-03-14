Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs testine sokuldu! 14 gün karantina...

"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"