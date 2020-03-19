Demet Şener Küpeli'den manav alışverişi

Demet Şener Küpeli, önceki gün Yeniköy'de manav alışverişi yaptı. Güzel sunucu, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz ve sağlıklı besleniyoruz" dedi.
Aydın HAMZA
Demet Şener Küpeli, önceki gün Yeniköy'de manav alışverişi yaptı. Güzel sunucu, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz ve sağlıklı besleniyoruz" dedi.
Aydın HAMZA
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