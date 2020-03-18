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    • 18.03.2020 12:08
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    • 18.03.2020 12:20
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    Son dakika haberleri: 'nin acı günü! Sosyal medyadan duyurdu: Yanına uçamamak beni mahvediyor!

    Instagram hesabından halasının vefat ettiğini duyurdu. Son dönemde oyuncu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile konserlerini iptal etmiş ve bu süreçte ekonomik olarak 1 milyon TL zarara uğramıştı. Türkiye'de de vakaların görülmesi ile oronavirüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

    Hadise'nin acı günü!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi. Bir süredir ile aşk yaşayan popçu 'nin halası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hadise, üzüntüsünü dile getirdi. İşte koronavirüs nedeniyle halasının cenazesine gidemeyen Hadise'nin sözleri...

    Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

    İşte Hadise'nin o paylaşımı:

    Halam... Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, 'ikinci anne' dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an.

    Takipçileri ise Hadise'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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