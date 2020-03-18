Kuruluş Osman bu akşam ATV ekranlarında yine izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Osman Bey ve Balgay arasında yaşanacak olaylar dikkat çekerken izleyiciler dizinin yayınlandığı saatlerde Moğol komutan Balgay kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balgay kimdir? Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte detaylar...

BALGAY KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.