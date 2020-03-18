Kuruluş Osman bu akşam ATV ekranlarında yine izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Osman Bey ve Balgay arasında yaşanacak olaylar dikkat çekerken izleyiciler dizinin yayınlandığı saatlerde Moğol komutan Balgay kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balgay kimdir? Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte detaylar...
BALGAY KİMDİR?
Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.
Osman Bey ise bu yıllarda devlet kurma hedefleriyle Türk obalarını bir araya getirmeye çalışır.13. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki göçebelere hakim olan Cengiz Han'ın torunu Kulagu Han'ın ise kardeşi olan Balgay, tarihi kitaplara göre çok kötü bir komutandır. Kendisine karşı olanlara yaptığı işkencelerle meşhur olan Balgay, düşmanlarının derilerinden kendine post bile yaptığı söyleniyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.
2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?
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