Koronavirüs Hadise'yi vurdu! Şarkıcı Hadise konserlerinden...
Hadise'nin koronavirüs zararı büyük oldu. Son dönemde Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşk ile gündemde olan şarkıcı Hadise'nin ekonomik olarak büyük zarara uğradığı öğrenildi. Dünyada her geçen gün etkisini artıran koronavirüs, can almaya devam ediyor... Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken vakaların ve ölümlerin görüldüğü ülkeler, ekonomi anlamında sert darbe yedi... Alınan önlemler arasında toplu eğlence mekanlarının kapatılması ve konserlerin iptali var. Koronadan dolayı konserlerin ertelenmesi, ünlü isimlere kaybettirdi. 34 yaşındaki Hadise de koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda sorun yaşayan isimlerden biri. Konserlerinin iptali nedeniyle büyük zarara giren Hadise, önceki gün evde çekildiği makyajsız fotoğrafını yayınladı.
Dünyada her geçen gün etkisini artıran koronavirüs, can almaya devam ediyor... Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken vakaların ve ölümlerin görüldüğü ülkeler, ekonomi anlamında sert darbe yedi... Türkiye'de şu ana kadar koronadan 47 vaka görülürken, İçişleri Bakanlığı da virüsün yayılmaması için birtakım önlemler aldı. Bu önlemler arasında toplu eğlence mekanlarının kapatılması ve konserlerin iptali var. Koronadan dolayı konserlerin ertelenmesi, ünlü isimlere kaybettirdi. Bu isimlerden birisi de şarkıcı Hadise... Hadise şu sıralar evde vakit geçiriyor...
HADİSE'NİN ZARARI 1 MİLYON TL
Türkiye'de şu ana kadar koronadan 47 vaka görülürken, İçişleri Bakanlığı da virüsün yayılmaması için birtakım önlemler aldı.
Bu önlemler arasında toplu eğlence mekanlarının kapatılması ve konserlerin iptali var. Koronadan dolayı konserlerin ertelenmesi, ünlü isimlere kaybettirdi.
Bu isimlerden biri de Hadise...
Hadise, vereceği konserleri iptal etmek durumunda kaldı. 9 konseri iptal olan şarkıcının, ekonomik olarak büyük zarara uğradığı öğrenildi. Hadise'nin maddi olarak kaybı ise 1 milyon TL'yi buldu. Ekonomik olarak büyük zarara uğrayan Hadise şu sıralar evde vakit geçiriyor. Öyle ki makyajsız fotoğraflarını paylaşmadan duramıyor...