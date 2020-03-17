Koronavirüs Hadise'yi vurdu! Şarkıcı Hadise konserlerinden...

Dünyada her geçen gün etkisini artıran koronavirüs, can almaya devam ediyor... Virüsün görülmediği yer hemen hemen kalmazken vakaların ve ölümlerin görüldüğü ülkeler, ekonomi anlamında sert darbe yedi... Türkiye'de şu ana kadar koronadan 47 vaka görülürken, İçişleri Bakanlığı da virüsün yayılmaması için birtakım önlemler aldı. Bu önlemler arasında toplu eğlence mekanlarının kapatılması ve konserlerin iptali var. Koronadan dolayı konserlerin ertelenmesi, ünlü isimlere kaybettirdi. Bu isimlerden birisi de şarkıcı Hadise... Hadise şu sıralar evde vakit geçiriyor...