Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: İkinci gün akciğerimde yoğun bir ağrı...

DÖRDÜNCÜ GÜN: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.



BEŞİNCİ GÜN: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.



Rachel Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkanı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini önerdi. Matthews, bol bol su içmeleri gerektiğini de anlattı.