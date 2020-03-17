Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: İkinci gün akciğerimde yoğun bir ağrı...
Sinema dünyasında birçok kişi daha önce koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti. Son olarak, rol aldığı Frozen 2 adlı filmle gündemde olan 26 yaşındaki Rachel Matthews, corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Matthews, Instagram hesabından neler hissettiğini ve hastalığın seyrini de anlattı. İşte koronavirüse yakalanan Rachel Matthews'ın gün gün yaşadıkları...
DÖRDÜNCÜ GÜN: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.
BEŞİNCİ GÜN: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.
Rachel Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkanı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini önerdi. Matthews, bol bol su içmeleri gerektiğini de anlattı.
Sinema dünyasında birçok kişi daha önce corona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti. İlk duyuran Tom Hanks ve eşi Rita Wilson oldu. Film çekimi için Avustralya'da bulunan çift, Instagram sayfalarından virüse yakalandıklarını duyurdu. Hanks, her ikisinin de kendini iyi hissettiğini belirtti.
Bir başka ünlü oyuncu İdris Elba da hem kendisinin hem eşinin corona virüse yakalandığını ama durumlarının iyi olduğunu belirtti.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER - TIKLA