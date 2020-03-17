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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: İkinci gün akciğerimde yoğun bir ağrı...

Sinema dünyasında birçok kişi daha önce koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti. Son olarak, rol aldığı Frozen 2 adlı filmle gündemde olan 26 yaşındaki Rachel Matthews, corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Matthews, Instagram hesabından neler hissettiğini ve hastalığın seyrini de anlattı. İşte koronavirüse yakalanan Rachel Matthews'ın gün gün yaşadıkları...

17.03.2020 13:41 - Son Güncelleme: 17.03.2020 13:43
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

Frozen 2 adlı filmle gündemde olan 26 yaşındaki Rachel Matthews, corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Matthews, Instagram hesabından neler hissettiğini ve hastalığın seyrini de anlattı.İşte Matthews'un anlattıkları.

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Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

BİRİNCİ GÜN: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.

İKİNCİ GÜN: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.

ÜÇÜNCÜ GÜN: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

DÖRDÜNCÜ GÜN: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.

BEŞİNCİ GÜN: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.

Rachel Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkanı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini önerdi. Matthews, bol bol su içmeleri gerektiğini de anlattı.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

Sinema dünyasında birçok kişi daha önce corona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti. İlk duyuran Tom Hanks ve eşi Rita Wilson oldu. Film çekimi için Avustralya'da bulunan çift, Instagram sayfalarından virüse yakalandıklarını duyurdu. Hanks, her ikisinin de kendini iyi hissettiğini belirtti.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

James Bond serisinin Quantum of Solace halkasında rol alan Olga Kurylenko da sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını belirtti.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu gün gün semptomları anlattı: Akciğerimde yoğun bir ağrı...

Bir başka ünlü oyuncu İdris Elba da hem kendisinin hem eşinin corona virüse yakalandığını ama durumlarının iyi olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER - TIKLA

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