Koronavirüs futbol dünyasından can aldı! Dünyaca ünlü oyuncu Idris Elba da Covid-19'a yakalandı

FLAMENGO'NUN HOCASI JORGE JESUS CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Flamengo'dan yapılan açıklamada, Jesus dışında oyuncular ve tüm teknik heyetin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.