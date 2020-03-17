Koronavirüs futbol dünyasından can aldı! Dünyaca ünlü oyuncu Idris Elba da Covid-19'a yakalandı
Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü Idris Elba yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Bir kayıp haberi ise futbol dünyasından geldi. İspanya'nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın, corona virüsü(koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" açıklaması yapıldı. 21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.
AYNI ZAMANDA LÖSEMİYDİ...
Portada Alta başkanı Pepe Bueno ise ''Francisco, harika bir insandı. Muhteşem bir karakteri vardı. Aynı zamanda losemiydi... Yaşam savaşı veriyordu ancak hayatını kaybettiğini söylediler. Bu virüse karşı hep birlikte savaşmalıyız. Seni asla unutmayacağız.'' sözlerini kullandı.
FLAMENGO'NUN HOCASI JORGE JESUS CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI
Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Flamengo'dan yapılan açıklamada, Jesus dışında oyuncular ve tüm teknik heyetin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Deneyimli teknik adamın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Portekizli çalıştırıcı daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.
JESUS DOĞRULADI
Jorge Jesus Instagram hesabından koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini doğruladı, "Benim hissettiğim bir şey yok ama testler pozitif çıktı. Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum ve şimdi karantinaya giriyorum. Herkese mesajları için teşekkür ederim" dedi.