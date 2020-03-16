Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu: Kesik kol su yüzeyine çıkmış ve ardından...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi! Müge Anlı'daki Özcan Eren olayı nedir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 7 Şubat'ta Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katılan aile hayatının şokunu yaşadı. Manisa Sevişler Barajı kıyısında insan kolu bulundu. Düzgün bir şekilde kesilmiş kolun Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde bulunması dikkat çekti. Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındı. Müge Anlı'daki son dakika Özcan Eren gelişmesinin detayları kan dondurdu. Bulunan kesik koldan sonra baş şüpheli veter hekim Mehmet Bey'den şoke eden itiraf geldi. İşte 16 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren son dakika bilgileri...
Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi ile herkesi şoke etti. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 16 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kol herkesi şoke etti. Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde bir erkeğe ait sağ kesik sağ kol bulundu. Bu gelişmenin ardından ise veteriner hekim Mehmet'ten itiraf geldi.
Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesini aktardı "Manisa'daki Sevişler Barajı'nın yakınında düzenli bir şekilde kesilmiş insan kolu bulundu. Kesik kolu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Soma'da Özcan'dan başka herhangi bir kayıp vaka olmadığı ve Özcan'ın son telefon sinyalinin görüldüğü yer olmasından dolayı kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceğinden şüphelenildi. Ardından yaşanan gelişme ise şoke etti."