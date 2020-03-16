Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu: Kesik kol su yüzeyine çıkmış ve ardından...

Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi ile herkesi şoke etti. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya gitti. Orada 1 gün kalıp döndükten sonra, kız kardeşiyle oturduğu mahallede karşılaştı. Kız kardeşine "Sen eve git! Ben geleceğim" dedi. Ancak 19 yaşındaki genç, evine gitmedi. Kaybolduğu gün öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 16 Mart Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kol herkesi şoke etti. Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yerde bir erkeğe ait sağ kesik sağ kol bulundu. Bu gelişmenin ardından ise veteriner hekim Mehmet'ten itiraf geldi.