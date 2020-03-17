Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Koronavirüse karşı insanlar önemli tedbirler alıyor. Tedbirler alınırken bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı akıl dışı paylaşımlar ise tepki çekiyor.