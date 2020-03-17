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    • Magazin
    • 17.03.2020 21:24
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    • 17.03.2020 21:40
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    fenomeni 'den akılalmaz 'koronavirüs' paylaşımı! Klozet kapağını...

    'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı insanlar önemli tedbirler alıyor. İnsanlar tedbir alırken bazı fenomenlerinin yaptığı akıl dışı paylaşımlar ise tepki çekiyor. isiml fenomeni (Koronavirüs meydan okuması) adını verdiği hareketle yaptığı paylaşım tepki çekti.

    Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Koronavirüse karşı insanlar önemli tedbirler alıyor. Tedbirler alınırken bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı akıl dışı paylaşımlar ise tepki çekiyor.

    Ava Louise isimli TikTok fenomeni Coronavirus Challenge (Koronavirüs meydan okuması) adını verdiği hareketle yaptığı paylaşım tepki çekti.

    KLOZETİ YALADI
    Louise adlı kadın takipçileriyle paylaştığı videoda akıl dışı davranışlar sergiledi. Coronavirus Challenge (Koronavirüs meydan okuması) adını verdiği bir meydan okuma başlatan kadın uçakta seyahat ettiği sırada tuvalete giderek klozeti yaladı.

    Görenlerin şaşkına çeviren videoda yaptıklarıyla da yetinmeyen Louise, paylaşımına "Bunu paylaşın ki insanlar uçak tuvaletinde nasıl hijyenik olunacağını görsün" notunu düşerek ölümcül koronavirüsle adeta dalga geçti.

    Louise yaptığı bu paylaşımla büyük tepki çekti.

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