Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Boran'ın ölümü yürekleri dağladı. Son bölümde ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterdi. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 161. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.