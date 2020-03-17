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İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

Oyuncu İrem Sak koronavirüs nedeni ile 1 haftadır ev karantinasında. Tedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri kendi mesleğine göre yorumladı. Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 34 yaşındaki oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.

17.03.2020 17:21 - Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

İrem Sak, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Yaklaşık 1 haftadır koronavirüs nedeniyle evinde bulunan oyuncu Instagram paylaşımıyla tepki çekti.

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İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle artan vaka sayıları, evden çıkmamaya zorluyor.

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

Ünlü isimler de sosyal medyada ev hallerini paylaştı, yapılması gerekenleri söyledi. Oyuncu İrem Sak da koronavirüs nedeniyle 1 haftadır kendini evde kapatanlardan...

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille anlattı.

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'

Güzel oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.

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