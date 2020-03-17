İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu! 'Hala prim peşinde'
Oyuncu İrem Sak koronavirüs nedeni ile 1 haftadır ev karantinasında. Tedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri kendi mesleğine göre yorumladı. Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 34 yaşındaki oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.
17.03.2020 17:21
- Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
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